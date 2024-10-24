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Kazakistan, BRICS+ ile Enerji Güvenliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Kazakistan, BRICS+ çerçevesinde enerji güvenliği için ortaklıklar geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:40
Kazakistan, BRICS+ ile Enerji Güvenliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Kazakistan'ın Enerji Güvenliği Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, enerji güvenliğini artırmak amacıyla BRICS+ platformunda güvenilir ortaklıklar kurma niyetlerini açıkladı.

BRICS+ Liderler Toplantısı

Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen genişletilmiş BRICS+ liderler toplantısına katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu bağlamda, BRICS’in uluslararası güvenliği artırma ve ülkeler arasındaki gelişim dengesizliklerini ortadan kaldırma yönündeki rolüne dikkat çekti.

Uluslararası Dayanışma için Ortak Mücadele

Tokayev, yoksulluk ve eğitimde eşitsizlik gibi sorunların ortadan kaldırılmasının uluslararası siyasi dayanışmanın güçlendirilmesinde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, BRICS üyesi ülkelerin Orta Doğu'da yaşanan insani felaketler karşısında duyduğu kaygıları paylaştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Reformu Destekleniyor

BM reformuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tokayev, Afrika, Latin Amerika ve Asya'dan yeni ülkelerin Güvenlik Konseyi'ne dahil edilmesini desteklediklerini ifade etti. Ekonomik yönetişimde gelişmekte olan ekonomiler ile orta güçlerin söz hakkının artırılacağını da ekledi.

Ticaret ve Ulaştırma Alanında İşbirliği

Kazakistan’ın dış ticaretinin yaklaşık yarısının BRICS ülkeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten Tokayev, ulaştırma alanındaki işbirliğine önem verdiklerini ifade etti. Özellikle Hazar Denizi üzerinden geçen Uluslararası Trans Hazar Koridoruna dikkat çekti ve bu koridorun Asya ile Avrupa arasında güçlü bir ticaret akışı sağlayacağına inandığını vurguladı.

İklim Değişikliği ile Mücadelede BRICS'in Rolü

Bunun yanı sıra, iklim değişikliğinin yarattığı su kaynakları yetersizliği, sıcaklık artışı ve çölleşme gibi sorunlarla mücadelede BRICS'in potansiyelinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Tokayev, bu çabaların Kuzey ve Güney arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştireceğine inandığını belirtti.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’ın sürdürülebilir ve güvenli kalkınmayı desteklemek için BRICS formatında aktif işbirliğine bağlı olduklarını ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da yapılan genişletilmiş BRICS+ liderler toplantısına katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da yapılan genişletilmiş BRICS+ liderler toplantısına katıldı.

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