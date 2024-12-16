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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Bağımsızlık, Paha Biçilmez Varlığımızdır'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Bağımsızlık Günü mesajında, bağımsızlığın korunmasının her vatandaşın görevi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:01
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Bağımsızlık, Paha Biçilmez Varlığımızdır'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Bağımsızlık, Paha Biçilmez Varlığımızdır'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 16 Aralık'ın halkının özgürlük hayalinin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün olduğunu belirtti. Tokayev, bu dayanak noktasında yaptığı açıklamada, 'Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır.' ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 16 Aralık'ın Kazakistan tarihi için sadece devletin yeniden canlanışının değil, aynı zamanda halkın özgürlük hayalinin de gerçekleştiği bir gün olduğunu vurguladı. Tokayev, 'Bağımsızlık, her şeyden önemlidir. Onu göz bebeği gibi korumak, her vatandaşın görevidir.' dedi.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan'ın uluslararası arenada otoritesini güçlendirmeye devam ettiğine ve toplumda birlik, huzur ve istikrarı koruyarak tüm zorlukları aşacaklarına inandığını ifade etti. Ayrıca, ilerleme yolunda yeni zirvelere ulaşma hedefinin de önemini dile getirdi.

Bağımsızlık Kurbanları Anıldı

16 Aralık Bağımsızlık Günü’nde, Kazakistan’ın güneyinde yer alan eski başkent Almatı’da bağımsızlık kurbanlarını anma töreni gerçekleştirildi. Almatı Valisi Yerbolat Dosayev ve milletvekilleri ile halkın katıldığı törende, Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ayrıca, milli marş okundu ve bağımsızlık için hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

16 Aralık Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla, ülkenin güneyindeki eski başkent Almatı’da...

16 Aralık Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla, ülkenin güneyindeki eski başkent Almatı’da bağımsızlık kurbanlarını anma töreni düzenlendi.

16 Aralık Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla, ülkenin güneyindeki eski başkent Almatı’da...

16 Aralık Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla, ülkenin güneyindeki eski başkent Almatı’da bağımsızlık kurbanlarını anma töreni düzenlendi.

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