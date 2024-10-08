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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev BDT Zirvesinde Konuştu

Tokayev, BDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde topluluğun korunması ve jeopolitik istikrarsızlığa karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:26
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev BDT Zirvesinde Konuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in BDT Zirvesindeki Açıklamaları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Tokayev, "Topluluğumuzu korumalıyız. Bu amaç doğrultusunda karşılıklı güveni güçlendirecek en etkili önlemleri almalı, devlet başkanları düzeyinde kamusal eleştirel saldırılardan kaçınmalı ve itidalli davranmalıyız," dedi.

Jeopolitik İstikrarsızlığa Dikkat Çekildi

Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen zirvede, BDT'nin 1991 Alma-Ata Deklarasyonu temelinde kurulduğunu hatırlatarak, "BDT'nin yetkili bir uluslararası örgüt olarak potansiyelini güçlendirmek Kazakistan için öncelik olmalıdır," ifadelerini kullandı.

Barış Anlaşmalarına Destek

Zirvede, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalamaya yönelik adımları memnuniyetle karşılandığını belirten Tokayev, "Orta Asya'daki devletler arası sınırların yasal tescilinde kaydedilen ilerlemeleri de takdirle izliyoruz," dedi.

BDT'nin Güçlenmesi

Tokayev, "Geçen yıl 'gözlemci' ve 'ortağı' statülerinin belirlenmesi, BDT'nin olgunluğunu gösteriyor. Bu bağlamda 'BDT+' formatının oluşturulmasını öneriyorum. Bu platform, Topluluğun bölgesel ilişkilerini genişletmeyi sağlayacaktır," şeklinde konuştu.

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği

Cumhurbaşkanı, BDT'nin ticaret ve ekonomik konularının sürekli ilgi odağı olması gerektiğini belirterek, endüstriyel işbirliği, gümrük düzenlemelerinin basitleştirilmesi ve dijital teknolojilerin önemine dikkat çekti.

Fuar Ticaretine Davet

Fuar ticaretinin artan popülaritesine vurgu yapan Tokayev, "BDT ülkelerinden zanaatkar ve çiftçilerin katılacağı yılın ilk fuarını tarihî İpek Yolu güzergâhındaki Taraz şehrinde düzenlemeyi öneriyoruz," dedi.

Güvenlik Konseptinin Geliştirilmesi

Tokayev, "Avrasya Güvenlik Konseptinin ortak geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu konunun tartışılması için en uygun platform BDT olacaktır," sözlerini ekledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderler zirvesinde konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderler zirvesinde konuştu.

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