Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Azerbaycan'a Taziye Mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Aktau yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e taziye mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında haberi derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti. “Bu yeri doldurulmaz kaybın acısını paylaşıyor; size, acılı ailelere ve Azerbaycan halkına en içten taziyelerimi iletiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, olayla ilgili olarak Kazakistan hükümeti nezdinde özel bir komisyon kurulduğunu ve kurtarma operasyonları için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Ayrıca, gelecekte Azerbaycan tarafına gerekli desteğin sunulacağını da vurguladı.

Olay, yerel saatle yaklaşık 11.00'de meydana geldi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozniy’e giden AZAL'a ait yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. İlk bilgilere göre uçakta 5 kişilik mürettebat dahil 67 kişi bulunuyordu. Bu kişiler arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşı yolcular yer alıyordu.

Kaza sonrası 32 kişi kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazakistan emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.