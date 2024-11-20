Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Macaristan Ziyaretinde Stratejik Ortaklık Vurgusu Yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Macaristan Ziyareti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Budapeşte'ye yaptığı ilk resmi ziyaretin Kazakistan ile Macaristan arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açacağını belirtti. Tokayev için, Macaristan'daki resmi ziyaret sırasında Budapeşte'de bir resmi tören düzenlendi; burada Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı.

Geçmişe Dönük İlişkiler

Tören sonrasında Tokayev, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geldi. Tokayev, görüşmede Kazakistan'ın Avrupa'daki ilk büyükelçiliğinin 30 yıl önce Budapeşte'de açıldığını hatırlattı. "Kazakistan ile Macaristan arasında ortak tarih ve kültüre dayalı güçlü ilişkiler kurulmuştur," dedi.

İşbirliği ve Potansiyel Geliştirme

Tokayev, iki ülke arasındaki verimli işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduklarını ifade ederek, bu ziyaretin çok yönlü işbirliğini derinleştirmeye yönelik karşılıklı istekleri ortaya koyduğunu vurguladı. Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ise, coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke halkının ortak tarihi köklerini ön plana çıkardı.

Kazak-Macar Yatırım Toplantısı

Tokayev, Budapeşte'de düzenlenen Kazak-Macar Yatırım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini belirten Tokayev, bu resmi ziyaretinin Kazakistan ve Macaristan stratejik ortaklığında yeni bir sayfa açacağını vurguladı. Ayrıca, Macaristan'ın Kazakistan'daki yatırımlarının hacminin 370 milyon dolar'a ulaşmış olduğunu ve ülkede 70'ten fazla Macar şirketinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Ticari Belgeler ve Gelecek Planları

Toplantı kapsamında Kazakistan ile Macaristan arasında tarım, ulaştırma altyapısının dijitalleştirilmesi, eğitim ve ortak yatırım projeleri alanında 7 ticari belge imzalandı. Tokayev, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile de bir araya gelirken, görüşme sonrasında Meclis binasını gezdi. Ayrıca, Tokayev'in Macaristan Başbakanı Orban ile başka bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında gittiği Macaristan'da, Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında gittiği Macaristan'da, Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.