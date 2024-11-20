DOLAR
34,46 -0,01%
EURO
36,3 0,75%
ALTIN
2.935,52 -0,59%
BITCOIN
3.236.012,39 -1,52%

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Macaristan Ziyaretinde Stratejik Ortaklık Vurgusu Yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Budapeşte'deki tarihi ziyaretinde iki ülke stratejik ortaklığının güçleneceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:53
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Macaristan Ziyaretinde Stratejik Ortaklık Vurgusu Yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Macaristan Ziyareti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Budapeşte'ye yaptığı ilk resmi ziyaretin Kazakistan ile Macaristan arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açacağını belirtti. Tokayev için, Macaristan'daki resmi ziyaret sırasında Budapeşte'de bir resmi tören düzenlendi; burada Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı.

Geçmişe Dönük İlişkiler

Tören sonrasında Tokayev, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geldi. Tokayev, görüşmede Kazakistan'ın Avrupa'daki ilk büyükelçiliğinin 30 yıl önce Budapeşte'de açıldığını hatırlattı. "Kazakistan ile Macaristan arasında ortak tarih ve kültüre dayalı güçlü ilişkiler kurulmuştur," dedi.

İşbirliği ve Potansiyel Geliştirme

Tokayev, iki ülke arasındaki verimli işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduklarını ifade ederek, bu ziyaretin çok yönlü işbirliğini derinleştirmeye yönelik karşılıklı istekleri ortaya koyduğunu vurguladı. Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ise, coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke halkının ortak tarihi köklerini ön plana çıkardı.

Kazak-Macar Yatırım Toplantısı

Tokayev, Budapeşte'de düzenlenen Kazak-Macar Yatırım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini belirten Tokayev, bu resmi ziyaretinin Kazakistan ve Macaristan stratejik ortaklığında yeni bir sayfa açacağını vurguladı. Ayrıca, Macaristan'ın Kazakistan'daki yatırımlarının hacminin 370 milyon dolar'a ulaşmış olduğunu ve ülkede 70'ten fazla Macar şirketinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Ticari Belgeler ve Gelecek Planları

Toplantı kapsamında Kazakistan ile Macaristan arasında tarım, ulaştırma altyapısının dijitalleştirilmesi, eğitim ve ortak yatırım projeleri alanında 7 ticari belge imzalandı. Tokayev, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile de bir araya gelirken, görüşme sonrasında Meclis binasını gezdi. Ayrıca, Tokayev'in Macaristan Başbakanı Orban ile başka bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında gittiği...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında gittiği Macaristan'da, Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında gittiği...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında gittiği Macaristan'da, Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
2
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü
4
Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Ölü
6
Hindistan'da BJP İttifakı Maharashtra Seçimlerinde Önde Görünüyor
7
BMGK Üyeleri, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Vetosuna Tepki Gösterdi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı