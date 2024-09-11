Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'nin Savunma Bakanı Güler’i Ağırladı

Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Stratejik İşbirliği Güçleniyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana şehrinde resmi temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirildi.

İki Ülke Arasındaki Güvenlik İşbirliği Ele Alındı

Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki güvenlik alanında işbirliği konuları detaylı bir şekilde tartışıldı. Cumhurbaşkanı Tokayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve çok taraflı boyutlarda güçlü bir şekilde geliştiğini ifade etti.

Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en iyi dileklerini ileterek, Kazakistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sıcak Karşılama ve Kararlılık Vurgusu

Bakan Güler, Kazakistan'da gösterilen sıcak karşılama nedeniyle teşekkür etti. Türkiye’nin Kazakistan ile ilişkilerini güven ve karşılıklı destek ruhu temelinde derinleştirme kararlılığını yineledi.

Güler, ayrıca Kazakistan'ın bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne yönelik gösterdiği çabaları takdir ettiklerini söyledi.