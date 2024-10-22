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Kazakistan Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Ankara'da düzenlenen resepsiyonda Kazakistan Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı ve iki ülke ilişkileri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:18
Kazakistan Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan Cumhuriyet Bayramı, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan Cumhuriyet Bayramı, Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Bu özel etkinlik, başkentte bulunan bir otelde gerçekleşti.

Resepsiyona Katılım Yüksekti

Etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kardeşlik Vurgusu

Büyükelçi Sapiyev, burada yaptığı konuşmada, 1991'de Türkiye'nin Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının önemine değindi. Bu adımın, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel kardeşliği pekiştirdiğini belirten Sapiyev, "Karşılıklı işbirliğimizin geliştirilmesi için büyük imkanlar sağladı," dedi.

İkili İlişkilerde Önemli Veriler

Sapiyev, iki ülke arasında üst düzey işbirliklerinin artarak devam ettiğini vurguladı. Türkiye’nin Kazakistan’ın en büyük 5 ticaret ortağından biri olduğunu ifade eden Sapiyev, Kazakistan’da 4 bin Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini belirtti.

2023 yılına ilişkin ticaret hacminin 6,1 milyar dolara ulaştığını söyleyen Sapiyev, Türkiye'nin Kazakistan'a yaptığı yatırımın 5 milyar dolardan fazla, Kazakistan’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımın ise 2,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Dinamik Gelişmeler

Hizmet ticareti alanında da artış gözlemlendiğini dile getiren Sapiyev, 2023'te bu rakamın 158,4 milyon dolar, 2024’ün ilk yarısında ise 331 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Sapiyev, "Ortak tarihimiz, dil ve kültürel köklerimiz, stratejik ortaklığımızın temelini oluşturuyor. Devlet başkanlarımızın vizyonları, kardeş halklarımızın yararına hizmet etmeye devam ediyor," şeklinde konuştu.

Kültürel Etkinlikler

Konuşmaların ardından, kutlama etkinlikleri kapsamında Kazak müzik grubu sahne aldı ve konuklara yemek ikramında bulunuldu.

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