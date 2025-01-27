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Kazakistan'da 1000 Yıllık Sarmat Eserleri Keşfedildi

Kazakistan'ın Atrau bölgesinde Sarmat dönemine ait 1000 tarihi eser bulundu. Arkeolojik kazı çalışmaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:45
Kazakistan'da 1000 Yıllık Sarmat Eserleri Keşfedildi

Kazakistan'da Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıktı

Kazakistan'ın Hazar Denizi bölgesinde bulunan Atrau eyaletinde yapılan arkeolojik kazılar, Sarmatlar dönemine ait tarihi eserleri gün yüzüne çıkardı.

Karabau-2 Kurganında Kazı Çalışmaları

Atrau Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, son iki yıldır "Karabau-2" kurganında yürütülen çalışmalar sonucunda, Milattan Önce (MÖ) 6. yüzyıldan Milattan Sonra (MS) 4. yüzyıla kadar uzanan dönemlere ait mezarlardan pek çok önemli buluntu elde edildi.

Kurgandaki 9 mezardan 7'sinde, Sarmatlara ait takılar, silahlar, seramik kaplar ve insan kalıntıları bulundu. Çıkarılan eserler, Atrau Bölge ve Tarih Müzesi'nde düzenlenen sergide ilk kez sergilendi.

Büyük İlgi Gören Eserler

Sergideki en dikkat çekici eserlerden biri, her iki tarafında dağ leoparının tasvir edildiği ve ağırlığı yaklaşık 370 gram olan altın bilezik oldu. Bu parça, sergi ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti.

Arkeolog Marat Kasenov'dan Açıklamalar

Kazak arkeolog Marat Kasenov, Atrau bölgesinin zamanında Sarmatya İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü bölge olduğunu belirterek, “Toplam 1000 civarında antik eser keşfedildi. Bunların 100'ü altın takılar ve bu takılarda leopar, yaban domuzu gibi yırtıcı hayvanların resimleri yer alıyor. Ayrıca, daha önce ülkemizde hiç görülmemiş, iyi korunmuş ahşaptan yapılmış 2 kase keşfettik.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’ın Hazar Denizi bölgesindeki Atrau eyaletinde Sarmatlar dönemine ait mezarlarda yapılan...

Kazakistan’ın Hazar Denizi bölgesindeki Atrau eyaletinde Sarmatlar dönemine ait mezarlarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda tarihi yüzyıllar öncesine dayanan eserler gün yüzüne çıkarıldı. Eserler ise Atrau Bölge ve Tarih Müzesi’nde düzenlenen sergide ilk kez gösterildi.

Kazakistan’ın Hazar Denizi bölgesindeki Atrau eyaletinde Sarmatlar dönemine ait mezarlarda yapılan...

Kazakistan’ın Hazar Denizi bölgesindeki Atrau eyaletinde Sarmatlar dönemine ait mezarlarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda tarihi yüzyıllar öncesine dayanan eserler gün yüzüne çıkarıldı. Eserler ise Atrau Bölge ve Tarih Müzesi’nde düzenlenen sergide ilk kez gösterildi.

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