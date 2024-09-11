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Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları Düzenleniyor

Dünya genelinden katılımcıların ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 5. Dünya Göçebe Oyunları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:39
Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları Düzenleniyor

Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları Başladı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünya genelinden gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Oyunların Açılışı ve Katılımcılar

8 Eylül'de görkemli bir açılış töreni ile başlayan etkinlikte, 89 ülkeden 2 binden fazla sporcu, 21 geleneksel spor dalında mücadele ediyor.

İlk üç günün sonuçlarına göre, Kazakistan toplamda 21 altın madalya ile sıralamanın başında yer alıyor. Kırgızistan ve Özbekistan ise ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.

Bireysel Başarılar ve Spor Dalları

Türk sporcu Yiğit Kerem, 27 ülkeden 78 sporcunun katıldığı “Türk tarzı at üstünde okçuluk” müsabakasında ikinci sırayı elde etti.

5. Dünya Göçebe Oyunları, daha önce Kırgızistan ve Türkiye gibi başka kentlerde düzenlenmişti ve bu yıl ilk kez bir başkentte gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Ziyaretçilerin Yorumları

ABD’den gelen Jade Lewis, bu vesileyle Kazakistan’a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini ve at üstünde oynanan oyunları oldukça ilgi çekici bulduğunu dile getirdi. "Kökpar'ı çok beğendim. Göçebe oyunları benim için oldukça şaşırtıcı ve ilginç," dedi.

Türk Kültürü Etno Köyü'nde Sergileniyor

Etkinliğin düzenlendiği alanda kurulan "Göçebeler Dünyası Etno Köyü"nde geleneksel oyunlar ile eğlenceli zaman geçiren çocuklar dikkat çekiyor. Ayrıca, Türk Kültür ve Miras Vakfı çadırları, Türk dünyasının zengin kültürünü tanıtmak için ziyaretçileri bekliyor.

İstanbul'dan gelen Selat Metin, burada Türk kültürünün geleneksel sanatlarından ebru sanatını tanıttığını belirtirken, turistlerin büyük bir ilgi gösterdiğini kaydetti.

Sanat ve Zanaatın Tanıtımı

Azerbaycan İçerişehir Geleneksel Sanatlar Merkezi’nin seramik ve ipeği, Kırgız ressam Şerali Sorombayev’in "Kökbörü" temalı eserleri ile Kazak kadın sanatçıların geleneksel halı dokuma gösterisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi topladı.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli...

Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları’na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

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