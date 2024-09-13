Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:58
Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Kazakhstan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları, büyük bir coşkuyla kapanış törenine ev sahipliği yaptı. Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliğin kültürel zenginliğin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Elde Ettiği Başarılar

Oyunlar, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlendi ve Türkiye, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Törenden Notlar

Kapanış seremonisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan, "Dost Kazakistan'ın güzel insanları, hepinizi kalpten selamlıyorum. Bu tarihi organizasyon, geleneksel sporların kurumsallaşması açısından Kazakistan'ın gücünü bir kez daha göstermiştir" dedi.

Sportif Dayanışmanın Önemi

Erdoğan konuşmasında, "Göçebe Oyunları, sporun birleştirici ruhunu canlı tutarken kültürel zenginlikler etrafında insanları bir araya getirmektedir" diye belirtti. Ayrıca, bu organizasyonun Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteğiyle dünya genelinde bir marka haline geldiğini ifade etti.

Gelecek Oyunlarla İlgili Beklentiler

Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan’da gerçekleşeceğini açıklayan Erdoğan, “Bu ruhun gelecekte de devam etmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Dijital Harmonisi Müzesi Ziyareti

Tören sonrası Bilal Erdoğan, etkinlik alanını gezerek Geleceğin Dijital Harmonisi Müzesini ziyaret etti. Ziyaretçilerle fotoğraf çeken Erdoğan, etkinlik alanından ayrıldı.

Geleneksel Sporların Olimpiyatları

Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların olimpiyatları olarak iki yılda bir düzenleniyor. Kazakistan'da gerçekleştirilen bu oyun, ilk defa bir başkentte yapıldı ve türkiye, geleneksel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk gibi 21 farklı spor dalında mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru İçin Yola Çıktı
4
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
5
Bakan Işıkhan, Van'da İş İnsanlarıyla Buluştu: Ekonomik Gelecek Vurgusu
6
İsrail Ordusu: Lübnan'dan 3 Roket Saldırısı Gerçekleşti
7
Hulusi Akar'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Tazminat Davası

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı