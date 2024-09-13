Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Kazakhstan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları, büyük bir coşkuyla kapanış törenine ev sahipliği yaptı. Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliğin kültürel zenginliğin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Elde Ettiği Başarılar

Oyunlar, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlendi ve Türkiye, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Törenden Notlar

Kapanış seremonisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan, "Dost Kazakistan'ın güzel insanları, hepinizi kalpten selamlıyorum. Bu tarihi organizasyon, geleneksel sporların kurumsallaşması açısından Kazakistan'ın gücünü bir kez daha göstermiştir" dedi.

Sportif Dayanışmanın Önemi

Erdoğan konuşmasında, "Göçebe Oyunları, sporun birleştirici ruhunu canlı tutarken kültürel zenginlikler etrafında insanları bir araya getirmektedir" diye belirtti. Ayrıca, bu organizasyonun Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteğiyle dünya genelinde bir marka haline geldiğini ifade etti.

Gelecek Oyunlarla İlgili Beklentiler

Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan’da gerçekleşeceğini açıklayan Erdoğan, “Bu ruhun gelecekte de devam etmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Dijital Harmonisi Müzesi Ziyareti

Tören sonrası Bilal Erdoğan, etkinlik alanını gezerek Geleceğin Dijital Harmonisi Müzesini ziyaret etti. Ziyaretçilerle fotoğraf çeken Erdoğan, etkinlik alanından ayrıldı.

Geleneksel Sporların Olimpiyatları

Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların olimpiyatları olarak iki yılda bir düzenleniyor. Kazakistan'da gerçekleştirilen bu oyun, ilk defa bir başkentte yapıldı ve türkiye, geleneksel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk gibi 21 farklı spor dalında mücadele etti.