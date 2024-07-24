Kazakistan'da 6 Yaşındaki Müslim’in Geleneksel Saç Kesimi Töreni

Kazakistan'da Geleneksel Saç Kesim Töreni

Kazakistan'da, 6 yaşındaki Müslim’in doğduğundan beri uzattığı aydar saç, düzenlenen sünnet merasimi sırasında kesildi. Aydar saç, erkek çocuklarını nazardan korumak amacıyla başın arka kısmında bırakılan saçları ifade ediyor.

Dualar ve İyi Dilekler

Saç kesimi öncesinde, Müslim’in büyük dedesi tarafından dua okundu. Ardından, aile büyükleri ve yakınları geleneği onurlandırarak Müslim için iyi dileklerde bulundular. Bu özel etkinlik, Kazak kültürünün önemli bir parçasını yansıtmakta ve ailelerin gelenekleri nasıl sürdürdüğünü göstermektedir.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.

Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Müslim, sünnet etkinliği için tasarlanan ve geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan "han tahtı" ile salona geldi.