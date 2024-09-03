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Kazakistan'da Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı Başladı

Astana'da düzenlenen konferansa 60'tan fazla ülke katılıyor, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:14
Kazakistan'da Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı Başladı

Kazakistan'da Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı

Kazakistan, Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. 60'tan fazla ülkenin temsilcisinin bir araya geldiği bu önemli etkinlik, Astana şehrinde gerçekleştiriliyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Konferansın açılışında Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Armida Salsiah Alisjahbana gibi önde gelen isimler yer aldı. Ayrıca, bölgeden birçok ülkenin hükümet yetkilileri ve teknoloji uzmanları da katılım gösterdi.

Ekonomik ve Sosyal Refah Üzerine Vurgu

Başbakan Bektenov, konuşmasında Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP)'ın bu bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkılarını vurguladı. ESCAP'ın yaptığı çalışmalar sayesinde 4 milyardan fazla insanın yaşamına olumlu yönde dokunduğu belirtildi.

Kazakistan'ın Sürdürülebilir Kalkınma Çabaları

Kazakistan'ın 30 yılı aşkın süredir ESCAP'ın tam üyesi olduğunu ifade eden Bektenov, bu süreçte çevre koruma, doğal kaynak yönetimi ve enerji gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladı.

Dijitalleşme ve Yapay Zeka Vurgusu

Kazakistan hükümetinin yapay zeka ve dijital teknolojilerin gelişimini artırma kararlılığını dile getiren Bektenov, "Bugün itibarıyla Kazakistan halkı, devlet hizmetlerinin yüzde 90'ından fazlasını mobil cihazlar üzerinden alıyor. Ülkemiz, dünya genelinde en dijitalleşmiş 30 ülke arasında yer almakta ve sunduğumuz çevrimiçi hizmetler açısından 8'inci sıradayız," dedi.

Dijital Çözüm Merkezi Talebi

Bektenov, Kazakistan'ın dijitalleşme alanındaki işbirliğini artırmaya ve deneyimlerini paylaşmaya açık olduğunu belirtip, Asya-Pasifik Bölgesi'nde sürdürülebilir kalkınma için bir "Dijital Çözüm Merkezi" kurulmasını istedi. Bu merkezin bölgeler arası dijital uçurumu azaltmak için önemli bir adım olacağını ifade etti.

Konferans Detayları

Kazakhstan'daki konferansta, Asya-Pasifik Bölgesi Dijital Dönüşüm Raporu da sunularak katılımcılara bilgi verildi. Etkinlik, çeşitli uzmanlık oturumlarıyla 5 Eylül'de sona erecek.

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm...

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. Başkent Astana’da gerçekleştirilen konferansın açılış törenine Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (solda) ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsia Alishahbana’nın (sağda) katıldı.

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm...

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. Başkent Astana’da gerçekleştirilen konferansın açılış törenine Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (solda) ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsia Alishahbana’nın (sağda) katıldı.

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm...

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. Başkent Astana’da gerçekleştirilen konferansın açılış törenine Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (solda) ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsia Alishahbana’nın (sağda) katıldı.

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm...

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. Başkent Astana’da gerçekleştirilen konferansın açılış törenine Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (solda) ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsia Alishahbana’nın (sağda) katıldı.

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm...

Kazakistan, 60’tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. Başkent Astana’da gerçekleştirilen konferansın açılış törenine Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (solda) ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsia Alishahbana’nın (sağda) katıldı.

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