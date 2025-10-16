Kazakistan’da Benzin ve Kamu Hizmetlerine Zam Yasağı Kararı

Kazakistan, enflasyon dengelenene kadar AI-92 ve dizel yakıt ile su, elektrik ve doğal gaz tarifelerine zam getirilmesini yasakladı; vergi denetimleri ve konut destekleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 18:35
Kazakistan hükümeti, ülkede enflasyon rakamları dengelenene kadar AI-92 ve dizel yakıt ile su, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam getirilmesini yasakladı. Karar, Başbakan Oljas Bektenov başkanlığında ilgili bakanlar ve kamu kurumu yöneticilerinin katıldığı toplantıda kabul edilen beş maddelik paketin bir parçası olarak açıklandı.

Kararın kapsamı ve süreleri

Açıklamaya göre, bu yıl 16 Ekimden itibaren enflasyon dengelenene kadar AI-92 markalı benzin ile dizel yakıtına zam yasağı uygulanacak. Ayrıca, su, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde artış yapılması 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar yasaklandı.

Ek ekonomik önlemler

Hükümet kararıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki vergi denetimleri kaldırıldı. Buna karşılık, sıfır araç almak için uygulanan düşük faizli kredi programları durdurulmayacak ve uygun fiyatlı ipotek programları teşvik edilerek halkın konut satın alınabilirliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, her yıl 7 bin asker ailesinin konut sahibi olabileceği askeri personele özel ipotek programı yeniden başlatılacak.

Merkez Bankası verileri

Kazakistan Ulusal Bankası, 10 Ekimde yaptığı açıklamada ülkede tüm metriklerde enflasyon artışı kaydedildiğini; geçen ay enflasyonun %12,9a yükseldiğini ve bu doğrultuda yıllık faiz oranının %18e yükseltildiğini bildirmişti.

