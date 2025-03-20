Kazakistan'da Devlet Korumasındaki Bebekler İçin 'Duşak Kesme' Töreni Düzenlendi

Kazakistan'da, devlet korumasındaki yürümeye yeni başlamış bebekler için geleneksel 'duşak kesme' töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:33
Kazakistan'da Devlet Korumasındaki Bebekler İçin 'Duşak Kesme' Töreni Düzenlendi

Kazakistan'da Geleneksel 'Duşak Kesme' Töreni

Kazakistan'da, devlet korumasındaki çocuklar için yürümeye yeni başlayanlar adına 'duşak kesme' merasimi düzenlendi. Bu özel etkinlik, Nevruz bayramı vesilesiyle başkent Astana'daki Kazakistan Milli Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Renkli Bir Kutlama

Ülkenin sanat ve spor camiasından önemli isimler, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı etkinlikte, bazı geleneksel Kazak uygulamaları da yer aldı. Merasim, devlet korumasındaki yeni yürümeye başlayan bebekler için organize edildi.

Duşak Kesme Töreni

Tören esnasında, Astana'daki Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan yürümeye başlayan çocukların ayaklarına bağlanan kurdeleler, ülkenin önde gelen sanatçıları ve yabancı büyükelçiler tarafından kesildi. Çocuklar, üzerine 'yolun açık olsun' yazılı beyaz örtü üzerinde yürütüldü ve ardından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Gelenekteki Anlam

Duşak kesme merasimi, genellikle çocuğun birinci yaş doğum gününde yapılarak; çocuğun daha iyi yürümesi ve hayatta yolunun açık olması temennisiyle kutlanır. Merasimde, çocuğun ayaklarındaki kurdeleyi kesecek kişi özenle seçilmektedir.

Kazakistan'da, devlet korumasındaki çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar için "duşak kesme"...

Kazakistan'da, devlet korumasındaki çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar için "duşak kesme" merasimi düzenlendi. Törende, Astana'daki Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklardan yürümeye yeni başlayanların ayaklarına bağlanan kurdeleler, ülkenin sanat ve spor camiasından başarılı isimler ve yabancı büyükelçiler tarafından kesildi, çocuklar "yolun açık olsun" yazılı beyaz örtü üzerinde yürütüldü, ardından çocuklara hediye verildi.

Kazakistan'da, devlet korumasındaki çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar için "duşak kesme"...

Kazakistan'da, devlet korumasındaki çocuklardan yürümeye yeni başlayanlar için "duşak kesme" merasimi düzenlendi. Törende, Astana'daki Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklardan yürümeye yeni başlayanların ayaklarına bağlanan kurdeleler, ülkenin sanat ve spor camiasından başarılı isimler ve yabancı büyükelçiler tarafından kesildi, çocuklar "yolun açık olsun" yazılı beyaz örtü üzerinde yürütüldü, ardından çocuklara hediye verildi.

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