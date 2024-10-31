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Kazakistan'da Dombra ile Rekor Denemesi

Kazakistan'da 3,200 öğrenci dombra çalarak yeni bir rekor kırdı. Olay, Astana'da düzenlenen etkinlikte gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:43
Kazakistan'da Dombra ile Rekor Denemesi

Kazakistan'da Dombra ile Rekor Denemesi

Kazakistan'da gerçekleştirilen bir etkinlikte, 3,200 öğrenci ülkenin milli enstrümanı olan dombra ile büyük bir başarıya imza attı. Bu etkinlik, Astana'daki "Qazaqstan" spor tesisinde "Gerçek Kazak, Kazak değil gerçek Kazak Dombıra" adıyla düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Etkinliğe, 4 ila 17 yaş arasındaki çocuklar katıldı. Katılımcılar, Kazak besteci Kurmangazi Sagırbayulı'nın "Balbıraun" eserini aynı anda çalarak rekor kırmaya çalıştılar.

İlk Öğretilen Melodi

Astana Devlet Sanatlarını Yaşatma Ofisi Başkanı Erlan Jalgas, 2021 yılından bu yana şehirde çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için ücretsiz dombra kursları ve sanat atölyeleri düzenlediklerini belirtti. Jalgas, bu etkinlikle birlikte dombra kurslarına katılan çocukları bir araya getirip rekor kırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Guinness Rekorlarının Kaydı

Kazakistan Guinness Rekorlar Kitabı Temsilcisi Kuandık Kudaybergenov ise, daha önce böyle bir etkinliğin kaydedilmediğini vurgulayarak, etkinlik sırasında toplam 12 kişinin rekorun kaydı için görevlendirildiğini açıkladı. Böylece Kazakistan Rekorlar Kitabı'na kaydedilme hedefi de başarıyla gerçekleştirildi.

Kazakistan'da 3 bin 200 öğrenci, ülkenin milli çalgısı dombra ile rekora imza attı. Başkent...

Kazakistan'da 3 bin 200 öğrenci, ülkenin milli çalgısı dombra ile rekora imza attı. Başkent Astana'daki "Qazaqstan" spor tesisinde "Gerçek Kazak, Kazak değil gerçek Kazak Dombıra" adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Astana’da dombra kurslarına giden 4 ila 17 yaş arası çocuklar bir araya geldi. 3 bin 200 öğrenci aynı anda, Kazak besteci Kurmangazi Sagırbayulı'nın "Balbıraun" adlı ezgisini dombrayla çalarak, rekor kırdı.

Kazakistan'da 3 bin 200 öğrenci, ülkenin milli çalgısı dombra ile rekora imza attı. Başkent...

Kazakistan'da 3 bin 200 öğrenci, ülkenin milli çalgısı dombra ile rekora imza attı. Başkent Astana'daki "Qazaqstan" spor tesisinde "Gerçek Kazak, Kazak değil gerçek Kazak Dombıra" adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Astana’da dombra kurslarına giden 4 ila 17 yaş arası çocuklar bir araya geldi. 3 bin 200 öğrenci aynı anda, Kazak besteci Kurmangazi Sagırbayulı'nın "Balbıraun" adlı ezgisini dombrayla çalarak, rekor kırdı.

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