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Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Olay Kronolojisi Paylaşıldı

Kazakistan, Aktau yakınlarında düşen Azerbaycan uçağı hakkında önemli bilgiler ve olay kronolojisi açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:13
Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Olay Kronolojisi Paylaşıldı

Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Olayı Gelişiyor

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karabayev, kazanın meydana gelmeden önce uçağın kontrol sisteminin kaybedildiğini belirtti.

Uçak Kazasının Kronolojisi

Aktau'daki uçak kazası ile ilgili basın toplantısında, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Azerbaycan Havayolu Şirketi AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağın düşüşüne dair detaylar paylaşıldı. Bakan Karabayev, ilk sinyalin Kazakistan saati ile 10.43'te Rusya'nın Rostov hava kontrol merkezi tarafından alındığını bildirdi. Bu sinyalde, mürettebatın kazadan önceki hava durumunu değerlendirip Aktau'ya yöneldiği belirtildi.

Uçağın kontrol sistemlerini kaybetmesinin ardından, saat 10.53'te uçuş müdürünün Aktau'daki kuleye verdiği bilgiye göre, yolcu kabinindeki oksijen tüpü patladı ve yolcuların bilinç kaybı yaşadığı bildirildi. Uçak kazası sonrası sağlık müdahalesi talep edildi.

Ardından, 11.02'de pilotların hava trafik memuru ile irtibat kurduğu, gerekli işlemlerin sağlandığı ve pist ışıklarının açıldığı ifade edildi. Ancak mürettebatın 2 iniş girişiminde bulunmasına rağmen saat 11.28'de irtibat kesildi ve uçak yere çarptı.

Acil Durum ve Kurtarma Faaliyetleri

Aktau Bölgesel Ulaşım Savcısı Abılaybek Ordabayev, olay yeri incelemelerinin devam ettiğini ve Azerbaycan ile işbirliği içinde çalıştıklarını açıkladı. Kazada kurtulanların ve tanıkların ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Ayrıca, olay yerinin geniş bir alan kapladığı ve güvenliğin sağlanması için çevrelendiği aktarıldı. Uçağın 2 kara kutusu da bulundu.

Kazanın sonucunda 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirildi. Uçakta toplamda 67 kişi bulunmaktaydı. Ayrıca, Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev (sağda), Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan...

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev (sağda), Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağının kontrol sisteminin Kazakistan hava sahasına girmeden önce kaybedildiğini bildirdi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev (sağda), Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan...

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev (sağda), Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağının kontrol sisteminin Kazakistan hava sahasına girmeden önce kaybedildiğini bildirdi.

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