Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Soruşturma Sonuçları Yıl Sonunda Açıklanacak

Kazakistan'da Uçak Kazası Soruşturmasında Gelişmeler

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait yolcu uçağına dair yürütülen soruşturmanın kesin sonuçları, bu yılın Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

Soruşturma Süreci Hakkında Bilgiler

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Talgat Lastayev, bakanlığın değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, düşen uçağa ilişkin nihai raporun zamanlamasına dair bilgiler paylaştı. Lastayev, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre uçak kazalarının soruşturma süresinin bir yıla kadar uzayabileceğini belirtti ve "(AZAL uçağına ilişkin) soruşturmanın nihai raporunun bu yıl Aralık ayına kadar hazır olması lazım." ifadelerini kullandı.

Ön Rapor Yayınlandı

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, bu ay başında AZAL uçağının düşmesine dair yürütülen soruşturmanın 53 sayfalık ön raporunu yayımlamıştı. Soruşturma sonuçlarının detayları, uluslararası standartlar çerçevesinde titizlikle inceleniyor.