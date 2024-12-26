DOLAR
35,2 -0,01%
EURO
36,65 0%
ALTIN
2.962,27 0,02%
BITCOIN
3.487.203,2 0%

Kazakistan'da Düşen Uçak Enkazında Gizemli Delikler Tartışma Yarattı

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağının enkazında görülen delikler, sosyal medyada vurulmuş olabileceği spekülasyonlarını tetikledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 00:00
Kazakistan'da Düşen Uçak Enkazında Gizemli Delikler Tartışma Yarattı

Kazakistan'da Uçak Kazası

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini yaparken, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazında görülen bazı delikler, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Vurulma İddiaları Ortaya Çıktı

Kaza sonrası, enkazdan çekilen ve sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, kazanın sebebine dair spekülasyonların artmasına yol açtı. Görüntülerde, uçağın dış kısmında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda dikkat çeken, henüz nasıl meydana geldiği tespit edilemeyen delikler yer alıyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu deliklerin uçağa ateş açılması nedeniyle ortaya çıktığı yönünde iddialar öne sürülüyor.

Kaza Detayları

AZAL, kazanın ardından uçağın içinde 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile birlikte toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 26 Aralık tarihinde bir günlük milli yas ilan edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'deki Kurşunlama Olaylarının Zanlıları Yakalandı
2
Kazakistan'da Düşen Uçak Enkazında Gizemli Delikler Tartışma Yarattı
3
26 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
Düzce'de Minibüste Şok Ölüm: Bir Kişi Silahla Vuruldu
5
Silivri'deki Civata Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
6
Antalya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir