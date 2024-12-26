Kazakistan'da Düşen Uçak Enkazında Gizemli Delikler Tartışma Yarattı

Kazakistan'da Uçak Kazası

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini yaparken, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazında görülen bazı delikler, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Vurulma İddiaları Ortaya Çıktı

Kaza sonrası, enkazdan çekilen ve sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, kazanın sebebine dair spekülasyonların artmasına yol açtı. Görüntülerde, uçağın dış kısmında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda dikkat çeken, henüz nasıl meydana geldiği tespit edilemeyen delikler yer alıyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu deliklerin uçağa ateş açılması nedeniyle ortaya çıktığı yönünde iddialar öne sürülüyor.

Kaza Detayları

AZAL, kazanın ardından uçağın içinde 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile birlikte toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 26 Aralık tarihinde bir günlük milli yas ilan edildi.