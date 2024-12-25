Kazakistan'da Düşen Uçakta 25 Kişi Sağ Kurtarıldı

Kazakistan'da Uçak Kazası: 25 Hayat Kurtarıldı

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Aktau'da meydana gelen uçak kazasında 72 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 25'inin sağ kurtulduğunu açıkladı. Hayatta kalanlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili detayları paylaştı ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü bildirdi. Kazanın sebeplerinin araştırıldığı belirtilirken, halkın olay hakkında bilgi alması için resmi açıklamaların devam edeceği vurgulandı.

Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu trajik olayda, kurtulanların sağlık durumlarına ilişkin yeni güncellemeler bekleniyor. Kazanın ardından yapılan ilk müdahaleler, kurtulan bireylerin durumunun stabilize edildiğini gösteriyor.