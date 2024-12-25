Kazakistan'da Düşen Uçaktan 25 Kişi Kurtarıldı

Kazakistan'da Düşen Uçaktan Kurtulanlar
Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi (AZAL) ait yolcu uçağında 25 kişinin kurtulduğu bildirildi.
Uçağın Durumu ve Kurtarma Süreci
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçakta toplamda 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Uçaktaki 72 kişiden 25’inin kurtulduğu, bunlardan 22’sinin hastaneye kaldırıldığı belirtilmiştir.
Kaza Sebebi ve İlk Bilgiler
AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının, uçuş sırasında kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı. Ayrıca, düşmeden önce uçağın sis nedeniyle Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale kentine yönlendirildiği ifade edildi.
Bakanın Açıklamaları
Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, ilk açıklamasında düşen uçaktan 6 kişinin kurtulduğunu, fakat durumlarının ciddi olduğunu bildirmiştir.