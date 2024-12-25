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Kazakistan'da Düşen Uçaktan 25 Kişi Kurtarıldı

Kazakistan'da düşen AZAL uçağında 25 kişi kurtarıldı, 22'si hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:48
Kazakistan'da Düşen Uçaktan 25 Kişi Kurtarıldı

Kazakistan'da Düşen Uçaktan Kurtulanlar

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi (AZAL) ait yolcu uçağında 25 kişinin kurtulduğu bildirildi.

Uçağın Durumu ve Kurtarma Süreci

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçakta toplamda 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Uçaktaki 72 kişiden 25’inin kurtulduğu, bunlardan 22’sinin hastaneye kaldırıldığı belirtilmiştir.

Kaza Sebebi ve İlk Bilgiler

AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının, uçuş sırasında kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı. Ayrıca, düşmeden önce uçağın sis nedeniyle Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale kentine yönlendirildiği ifade edildi.

Bakanın Açıklamaları

Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, ilk açıklamasında düşen uçaktan 6 kişinin kurtulduğunu, fakat durumlarının ciddi olduğunu bildirmiştir.

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