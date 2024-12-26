Kazakistan'da Düşen Uçaktan Kurtulan 4 Kişi Yoğun Bakımda

Kazakistan'da Düşen Uçaktan Kurtulanların Sağlık Durumu

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçaktan kurtulan 4 kişi, Aktau Bölgesel Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Aktau Bölgesel Hastanesi Bölüm Başkanı Janar Baymanova, uçaktan kurtulan 29 kişiden 27'sinin ambulanslarla hastanelere sevk edildiğini, 2 çocuğun ise kentteki çocuk hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Baymanova, hastalardan 11'inin doğrudan yoğun bakıma alındığını, kalanların ise travmatoloji, beyin cerrahisi ve cerrahi bölümlerinde tedavi edildiğini belirtti. "Dün gece Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'dan doktorlar ortak istişare yaptılar ve bugün sabah saatlerinde Rusya'dan gelen doktorlar, 1'i çocuk, 4'ü ağır ve 4'ü orta durumda olan toplam 9 hastayı ülkelerine naklettiler. Öğleden sonra da Azerbaycanlı doktorlar 13'ü yetişkin ve 1'i çocuk 14 hastayı götürdüler," şeklinde konuştu.

Şu anda hastanede 3'ü Azerbaycan, 3'ü Kırgızistan vatandaşı olmak üzere toplam 6 hastanın tedavisi devam etmekte. Baymanova, "Hastalardan 4'ünün durumu ağır ve onlar yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki bir kadın hastanın durumu ciddiyetini koruyor; diğer 2 kişinin ise durumu orta," ifadesini kullandı.

Düşen Uçağın Detayları

25 Aralık'ta Bakü-Grozni seferini yapmakta olan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplam 67 kişinin olduğunu açıklayan AZAL, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğruladıklarını belirtti.