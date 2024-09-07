Kazakistan'da Göçebeler Dünyası Etno Köyü İlk Ziyaretçilerini Ağırladı

Kazakistan’da 5. Dünya Göçebe Oyunları İçin Açılan Etno Köy Ziyarete Açıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da kurulan "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", resmi açılışının ilk günü büyük bir ilgiyle karşılandı.

Etno Köyü ve Oyunlar Hakkında Bilgiler

10 hektarlık bir alana inşa edilen bu etno köy, 8-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları’nın yanındaki "Kazanat" hipodromunun hemen yanındadır. Renkli tiyatro gösterileriyle açılışı yapılan etno köyde, ziyaretçiler birbirinden ilginç deneyimler yaşayabilir.

Kültürel Deneyimlerin Sunulduğu Çadırlar

Etno köyde yüzlerce beyaz çadır bulunmaktadır. Her bir çadır, Kazakistan’ın farklı bölgelerinin tarihi ve kültürünü tanıtmaktadır. Ayrıca, Türk dünyasının zengin ortak kültürüne dair sunumlar da gerçekleştirilmektedir. Bazı çadırlarda ise geleneksel göçebe yemekleri tanıtılmaktadır.

Geleneksel Oyunlar ve Aktiviteler

Ziyaretçilere, ata binme, ok atma ve geleneksel oyunlar olan aşık ve mangala gibi etkinliklere katılma imkanı sunulmaktadır. Çocuklara yönelik özel okçuluk ve geleneksel oyun dersleri de mevcuttur.

Usta El Sanatçıları ve Tanıtımlar

Kazakistan'ın Çimkent kentinden gelen ve 42 yıldır demir ustası olan Abdulla Naurızbayev, ziyaretçilere geleneksel demircilik yöntemlerini göstererek ustalığını sergiliyor. Naurızbayev, çocukların bu konuda gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Pazar ve Gösteriler

Etno köyde ayrıca büyük bir "doğu pazarı" bulunmakta, burada ustalar çeşitli el işlerini sergilemektedir. 5. Dünya Göçebe Oyunları süresince, yenilikçi halk sanatları ve geleneksel spor müsabakaları gibi farklı etkinlikler de düzenlenecektir.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.