Kazakistan'da Hazar Denizi İçin Acil Toplantı: 'Save The Caspian Sea'

Kazakistan'da Hazar Denizi İçin Acil Toplantı

Kazakistan, Hazar Denizi'nin çekilmesi ve ekolojik durumu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 'Save The Caspian Sea' konulu yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Bu önemli etkinlik, başkent Astana'da gerçekleştirildi.

Toplantıda Katılımcılar Çeşitli Konuları Gündeme Getirdi

Toplantıya yerli ve yabancı uzmanlar, milletvekilleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri, uluslararası kuruluşlar temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Katılımcılar, Hazar Denizi'nin güncel ekolojik durumu, deniz suyunun çekilmesi nedenleri ve beklenen gelecek senaryoları gibi kritik konuları masaya yatırdı. Ayrıca, sadece Hazar Denizi'ne özgü olan Hazar fokunun popülasyonundaki azalma, petrol üretiminin ekosistem üzerindeki etkileri gibi sorunlar da ele alındı.

“Hazar Denizi'nin Çevre Krizi, Küresel Bir Sorun”

Toplantıda konuşma yapan Save The Caspian Sea Çevre Hareketi Kurucusu Vadim Ni, Hazar Denizi çevresindeki krizin hem küresel hem de bölgesel güvenlik açısından bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Ni, denizin çekilmesi, kirlenmesi ve biyoçeşitliliğin kaybı gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

“Aral Gölü'nü göz göre göre kaybettik. Bugün, elimizde Hazar Denizi'nin yok olmasını izlemek ya da onu kurtarmak için güçlerimizi birleştirmek gibi iki seçenek var,” diyen Ni, Hazar foku popülasyonunun 1 milyondan 70 bine kadar düştüğünü ve mersin balığının %90'ının yok olduğunu aktardı.

Umutsuzluğun Ardında Yatan Nedenler

Ni, Hazar Denizi'ne yalnızca geçen yıl 100 bin tondan fazla petrol ürünü döküldüğünü belirterek, “Bir ton petrol 10 kilometrekarelik su yüzeyini kaplıyor. Böylece Hazar, ölü denize dönüşüyor,” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Üzerindeki Etkiler

Kazakistan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Politikası Dairesi Müdür Vekili Natalya Dauletyarova, Hazar Denizi'nin ülke ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Dauletyarova, son yıllarda deniz su seviyesinin düşmeye devam ettiğini belirterek, “2024 yılında Hazar Denizi'nin Kazakistan kıyısında su seviyesi 26 santimetreye kadar düştü,” dedi.

Dauletyarova ayrıca, Hazar Denizi'nin çekilmesinin en büyük nedeninin iklim değişikliği olduğunu ve Hazar'ı besleyen 130 nehrin su seviyesinin azaldığını kaydetti. Hükümetin Hazar Denizi’nin bilimsel araştırılması için bir enstitü kurma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nin çekilmesine ve ekolojik durumuna dikkati çekmek amacıyla "Save The Caspian Sea" konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı. "Save The Caspian Sea" Çevre Hareketi tarafından başkent Astana'da düzenlenen toplantıya yerli ve yabancı uzmanlar, milletvekilleri, kamu ve sivil toplum kuruluşların yetkilileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nin çekilmesine ve ekolojik durumuna dikkati çekmek amacıyla "Save The Caspian Sea" konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı. "Save The Caspian Sea" Çevre Hareketi tarafından başkent Astana'da düzenlenen toplantıya yerli ve yabancı uzmanlar, milletvekilleri, kamu ve sivil toplum kuruluşların yetkilileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile basın mensupları katıldı.