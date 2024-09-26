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Kazakistan'da Hazar Kıyısında Yeni Tatil Kenti Projesi

Hazar Denizi kıyısında Kenderli'de yeni bir turizm merkezi inşa ediliyor. Yılda 300 bin turist kapasitesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:25
Kazakistan'da Hazar Kıyısında Yeni Tatil Kenti Projesi

Kazakistan'da Yeni Tatil Kenti Projesi

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısındaki Kenderli bölgesinde yeni bir tatil kenti inşa etmeye hazırlanıyor.

Projenin Detayları

Kazakistan hükümeti, yüksek turizm potansiyeline sahip olan bölgeye yönelik çalışmalara hız verdi. Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Mangistau eyaletinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Kenderli'nin gelişim projelerini değerlendirdi. Bektenov, ayrıca "Bu bölge, deniz ve doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ve manevi yerleri ile de ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

Hedeflenen Kapasite

Kenderli Belde Valisi Meken Üysenov, inşa edilecek tatil kenti ile birlikte yıllık 300 bin turistin bölgeyi ziyaret etme olanağı bulacağını söyledi. Üysenov, "Yeni tatil kenti için alt yapı çalışmaları başlamıştır" dedi.

Altyapı Projeleri

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, tatil kenti için kapsamlı altyapı projeleri planlandığı belirtildi. Bu projeler arasında uluslararası bir havaalanı inşası, günlük 50 bin metreküp su arıtma tesisi ile Kenderli'yi Türkmenistan sınırına bağlayacak yol onarımları yer alıyor.

Turizm Potansiyeli

Üysenov, Kenderli'nin uzun bir deniz sezonuna sahip olduğunu ve coğrafi konumunun turistler için cazip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı'nın bu projeye özel önem verdiğini ifade eden Üysenov, Kenderli'de hayata geçirilecek tatil kenti ile bölgenin turizm gelişiminin hızlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kazakistan hükümeti, ülkenin batısında Hazar Denizi kıyısında yer alan Kenderli turizm beldesinde...

Kazakistan hükümeti, ülkenin batısında Hazar Denizi kıyısında yer alan Kenderli turizm beldesinde yeni bir tatil kenti inşa edilmesine yönelik çalışmaları başlattı. Fotoğrafta Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinden deniz manzarası görülüyor.

Kazakistan hükümeti, ülkenin batısında Hazar Denizi kıyısında yer alan Kenderli turizm beldesinde...

Kazakistan hükümeti, ülkenin batısında Hazar Denizi kıyısında yer alan Kenderli turizm beldesinde yeni bir tatil kenti inşa edilmesine yönelik çalışmaları başlattı. Fotoğrafta Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinden deniz manzarası görülüyor.

Kazakistan hükümeti, ülkenin batısında Hazar Denizi kıyısında yer alan Kenderli turizm beldesinde...

Kazakistan hükümeti, ülkenin batısında Hazar Denizi kıyısında yer alan Kenderli turizm beldesinde yeni bir tatil kenti inşa edilmesine yönelik çalışmaları başlattı. Fotoğrafta Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinden deniz manzarası görülüyor.

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