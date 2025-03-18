Kazakistan'da Nükleer Enerji Ajansı Kuruldu

Kazakistan, nükleer enerji sektörünü ilerletmek ve nükleer güvenliği artırmak amacıyla yeni bir yapı oluşturdu. Ülkede, Nükleer Enerji Ajansı'nın kurulduğu resmi olarak açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kamu yönetim sistemini iyileştirme konusundaki kararnameyi imzalayarak, ajansın kuruluşuna zemin hazırladı. Nükleer Enerji Ajansı, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Ayrıca, bu yeni ajans, Kazakistan Enerji Bakanlığı'nın mevcut yetkilerini devralarak, uranyum madenciliği, nükleer enerji, radyasyon güvenliği ve Semipalatinsk nükleer güvenlik bölgesi'nin işletilmesi gibi önemli alanlarda çalışacak.

Cumhurbaşkanı Tokayev’in kararnamesi çerçevesinde, Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev görevinden alınarak Kazakistan Nükleer Enerji Ajansı Başkanlığına atanmıştır.