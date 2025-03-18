Kazakistan'da Nükleer Enerji Ajansı Kuruldu

Kazakistan, nükleer enerji endüstrisini güçlendirmek için yeni Nükleer Enerji Ajansı'nı kurdu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:36
Kazakistan'da Nükleer Enerji Ajansı Kuruldu

Kazakistan, nükleer enerji sektörünü ilerletmek ve nükleer güvenliği artırmak amacıyla yeni bir yapı oluşturdu. Ülkede, Nükleer Enerji Ajansı'nın kurulduğu resmi olarak açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kamu yönetim sistemini iyileştirme konusundaki kararnameyi imzalayarak, ajansın kuruluşuna zemin hazırladı. Nükleer Enerji Ajansı, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Ayrıca, bu yeni ajans, Kazakistan Enerji Bakanlığı'nın mevcut yetkilerini devralarak, uranyum madenciliği, nükleer enerji, radyasyon güvenliği ve Semipalatinsk nükleer güvenlik bölgesi'nin işletilmesi gibi önemli alanlarda çalışacak.

Cumhurbaşkanı Tokayev’in kararnamesi çerçevesinde, Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev görevinden alınarak Kazakistan Nükleer Enerji Ajansı Başkanlığına atanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 26 Yaşındaki Metin Fidan Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
3
Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi
4
Edirne'de El Bab Gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Edildi
5
Çanakkale Şehitleri Şam'da Anıldı
6
Yunanistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı