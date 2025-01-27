Kazakistan'da Ocak Olayları Davasında 40'ı Aşkın Sanığa Hapis Cezası

Kazakistan'da Hapis Cezaları Açıklandı

Kazakistan'da 2022 yılında yaşanan Ocak olayları davasında, 40'tan fazla sanığa hapis cezası verildi. Almatı'daki Şehir Ceza Mahkemesi, gözaltına alınan sanıkların cezalarını belirlemek üzere bir karar açıkladı.

Mahkeme Kararları

Davanın en dikkat çekici isimlerinden biri olan, yeraltı dünyasında "Vahşi Arman" olarak bilinen Arman Cumageldiyev'e 20 yıl hapis cezası verildi. Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi'nin eski Daire Başkanı Ruslan İskakov 15 yıl 6 ay, Almatı Yerel Meclisi'nin eski Milletvekili Kayrat Kudaybergen ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cumageldiyev’in suç örgütünün 13 üyesine 10 ile 15,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilirken, diğer sanıklara ise 1,5 ila 7 yıl arasında hapis cezası uygulandı.

Ön duruşmalar, 15 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlamıştı.

Ocak Olaylarının Arka Planı

Kazakistan'da 2 Ocak 2022 tarihinde, Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarındaki ani artış nedeniyle bir yol kapatma eylemi başlamıştır. Bu eylem, ekonomik eşitsizlik temasıyla diğer kentlere yayılarak kitlesel protestolara dönüşmüştür. Özellikle Almatı şehrinde yaşanan ayaklanmalarda 238 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bini aşkın kişi gözaltına alınmıştır.