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Kazakistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Türkiye'nin 101. kuruluş yılı Kazakistan'da anlamlı bir resepsiyonla kutlandı. Kazak yetkililerden destek mesajları geldi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:47
Kazakistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Kazakistan'da Resmi Kutlama

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bir araya gelindi. Resepsiyona Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Saygı Duruşu ve Mesajlar

Program, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)’a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Askeri Bandosu, iki ülkenin milli marşlarını çaldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

Kazakistan Meclis Başkanı'nın Açıklamaları

Yerlan Koşanov, saldırıda yaşamını yitirenler için rahmet dileyerek; "Kazak halkı, daima Türk kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uluslararası alandaki büyümesinden ve başarılarından övgüyle bahsederken, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun önemine dikkat çekti.

Büyükelçi Kapucu'dan Vurgu

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, terörle mücadelenin önemine değinerek, Kazak halkına gösterilen destek için teşekkür etti. "Kurtuluş Savaşı'nın zaferini ve Cumhuriyetimizin ilanını gururla kutluyoruz." diyen Kapucu, Türkiye'nin Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke olmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

İşbirliği ve Ekonomik İlişkiler

Büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını belirtti ve ticaret hacminin 10 milyar doları aştığını ifade etti. Kazakistan'daki Türk yatırımlarının artması ve ekonomik işbirliğinin güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Etkinlikte Eğlence ve İkramlar

Resepsiyonda, Kazakistan'da vatanseverlik ruhunu pekiştiren müzik grubu "Abıroy" sahne alırken, katılımcılara Türk mutfağının lezzetleri ikram edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye'nin...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye'nin...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

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