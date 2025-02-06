Kazakistan'da Türkolog Darhan Kıdırali'nin Eserleri Tanıtıldı

Kazakistan'da Türkoloji Alanında Önemli Bir Etkinlik

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkolog Prof. Dr. Darhan Kıdırali'nin Türkçe olarak yayımlanan eserleri büyük bir törenle tanıtıldı. Etkinlikte, Kıdırali'nin "Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" ve "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı eserleri öne çıktı.

Etkinlikte Öne Çıkan İsimler

Astana'daki Kazakistan Ulusal Akademik Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım etkinliğine Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Aslan Koyçiyev, ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Bauırcan Omarov gibi önde gelen isimler katıldı. Ayrıca, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova da etkinlikte yer aldı.

Kıdırali'nin Eserleri ve Önemli Mesajlar

Törende, Kıdırali'nin kaleme aldığı ve Türkçeye çevrilen eserlerin yanı sıra, Azerbaycan Türkçesi, Kırgızca ve Rusça eserleri de tanıtıldı. Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Kıdırali'nin eserinin Azerbaycan diline kazandırıldığını belirtti. Raimkulova, "Özellikle 'Daşa Yazılan Tarih' eseri Azerbaycan'daki okurlardan büyük ilgi gördü. Kitap, Türk dünyasının zengin tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler sunuyor." dedi.

Kidãoali ise, Türkçe yayımlanan eserlerinin Türk dünyasının ortak tarihini ele aldığını ifade etti. "Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" eserinin zengin içeriğiyle Türklerin tarihi serüvenine ışık tuttuğunu vurguladı. Ayrıca, "Kod Adı Türkistan: Mustafa Ç okay" biyografi eserinin ise okurlar tarafından beğenilmesi nedeniyle yeniden basıldığını belirtti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkolog Prof. Dr. Darhan Kıdırali'nin Türkçe basılan "Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" ve "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı eserlerinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkolog Prof. Dr. Darhan Kıdırali'nin Türkçe basılan "Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" ve "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı eserlerinin tanıtımı için tören düzenlendi.