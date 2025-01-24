DOLAR
35,69 -0,16%
EURO
37,48 -0,68%
ALTIN
3.183,51 -0,97%
BITCOIN
3.762.718,35 -2,43%

Kazakistan'daki Azerbaycan Uçağı Kazası: Ön Sonuçlar Gelecek Hafta Açıklanacak

Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağına ilişkin ön sonuçlar gelecek hafta açıklanacak. Soruşturma detayları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:02
Kazakistan'daki Azerbaycan Uçağı Kazası: Ön Sonuçlar Gelecek Hafta Açıklanacak

Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağı ile İlgili Gelişmeler

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, 25 Aralık 2024 tarihinde Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağına ilişkin soruşturmanın ön sonuçlarının gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.

Kara Kutuların İncelemesi Tamamlandı

Bozumbayev, uçağın iki kara kutusunun deşifre edildiğini ve elde edilen verilerin kopyalarının hem Azerbaycan hem de Rusya’da bulunduğunu belirtti. Uluslararası komisyonda görev alan uzmanların, deşifre edilen bu verileri incelemeye devam ettiğini vurguladı.

Adli Soruşturma ve Gelecek Açıklamalar

Ayrıca, kazaya ilişkin yürütülen adli soruşturmanın sonuçlarının güvenlik güçleri tarafından açıklanacağını ifade eden Bozumbayev, net bir tarih veremeyeceğini ekledi. Ön sonuçlar, bu trajik olayın ardındaki nedenleri anlamak için önemli bir adım olacak.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
2
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Darbe: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
3
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
4
Sivas Merkezli Kripto Dolandırıcılığı: 43 Kişi Mağdur, 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Fransız Senatosu Tartışmalı 2025 Bütçe Tasarısını Kabul Etti
6
İsrail Hükümeti'nden Lübnan'a Çekilme Talimatı: Ordunun Kalma Süresi Uzatıldı
7
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ile AB Diyaloğu İçin Yoğun Çaba Harcadım

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!