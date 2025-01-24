Kazakistan'daki Azerbaycan Uçağı Kazası: Ön Sonuçlar Gelecek Hafta Açıklanacak

Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağı ile İlgili Gelişmeler

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, 25 Aralık 2024 tarihinde Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağına ilişkin soruşturmanın ön sonuçlarının gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.

Kara Kutuların İncelemesi Tamamlandı

Bozumbayev, uçağın iki kara kutusunun deşifre edildiğini ve elde edilen verilerin kopyalarının hem Azerbaycan hem de Rusya’da bulunduğunu belirtti. Uluslararası komisyonda görev alan uzmanların, deşifre edilen bu verileri incelemeye devam ettiğini vurguladı.

Adli Soruşturma ve Gelecek Açıklamalar

Ayrıca, kazaya ilişkin yürütülen adli soruşturmanın sonuçlarının güvenlik güçleri tarafından açıklanacağını ifade eden Bozumbayev, net bir tarih veremeyeceğini ekledi. Ön sonuçlar, bu trajik olayın ardındaki nedenleri anlamak için önemli bir adım olacak.