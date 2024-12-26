Kazakistan'daki Uçak Kazasında 14 Azerbaycan Vatandaşı Kurtarıldı

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağında kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı, başkent Bakü'ye getirildi. Uçaktan kurtulan 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İkinci uçakta ise yine 7 yaralı ile birlikte hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Bakü’ye ulaştı. Kazadan kurtulan bazı Azerbaycan vatandaşlarının, halen Kazakistan'da tedavi edileceği bildirildi.

Uçağın Düşüş Sebebi

AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan toplamda 67 kişi bulunuyordu.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise kurtulduğu resmi olarak bildirildi. Uçağın, Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilirken, Azerbaycanlı yetkililer bu durumu doğrulamıştır.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağından kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait olan ilk uçaktaki 7 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilirken ikinci uçakla yine 7 yaralı ve yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi Bakü'ye getirildi.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağından kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait olan ilk uçaktaki 7 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilirken ikinci uçakla yine 7 yaralı ve yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi Bakü'ye getirildi.