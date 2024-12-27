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Kazakistan'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Höküme Aliyeva'nın Ailesinde Derin Üzüntü

Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağında hayatını kaybeden Höküme Aliyeva'nın baba evinde taziye ziyaretleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:13
Kazakistan'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Höküme Aliyeva'nın Ailesinde Derin Üzüntü

Kazakistan'da Düşen Uçakta Hüzün Var

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi sonucu, kabin memuru Höküme Aliyeva hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Aliyeva, Bakü-Grozni seferini gerçekleştirirken, uçak düşmeye başladığı anlarda yolcuları sakinleştirmeye çalışıyor ve "Her şey iyi olacak" sözleriyle onları rahatlatmaya çalışıyordu.

Azerbaycan’daki Baba Evinde Hüzünlü Bekleyiş

Höküme Aliyeva'nın Samuh şehrindeki baba evi, acılı ailenin yakınları ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Devlet yetkilileri ve çok sayıda insan, Aliyeva'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletiyor. Ziyaretçiler, annesi Kemale Aliyeva'ya teselli vermeye çalışarak, "Benim cesur yavrum" diyerek ağıt yakıyor.

Ailenin Yaşadığı Acı

Kemale Aliyeva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kızının hukuk fakültesi mezunu olduğunu ancak kabin memuru olmayı tercih ettiğini belirtti. Uçağın düşmesi haberini kızının eşinden aldığını ifade eden anne Aliyeva, “Çocuklarımı okuttum, onlarla gurur duyayım dedim. Kızım 2016'dan itibaren AZAL'da çalışıyordu. Hep böyle bir şey olacağının korkusu ile yaşıyordum. Ama o işini çok seviyordu.” dedi.

Uçak Kazası Detayları

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık’ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcunun bulunduğunu, kazanın ardından 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin ise kurtulduğunu açıkladı. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını da doğruladılar.

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