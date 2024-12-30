Kazakistan'daki Uçak Kazasından Yaralı Kurtulan 3 Kırgız Vatandaşı Bişkek'e Getirildi

Kırgız Vatandaşları Bişkek'e Ulaştı

Kazakistan'da meydana gelen ve Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşmesi sonucu yaralı olarak kurtulan 3 Kırgızistan vatandaşı, başkent Bişkek'e ulaştı. Olay, 25 Aralık tarihinde Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında gerçekleşti.

Kurtarılan Yaralıların Durumu

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un talimatıyla yaralıların Aktau'daki hastaneden özel uçakla transfer edildiğini duyurdu. Yaralılar arasında biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi bulundu.

Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ise hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, "Yurttaşlarımızın böylesine trajik bir durumdan sağ kurtulmaları nedeniyle şanslıyız. Bu zor anlarda vatandaşlarımıza sahip çıkan kardeş Kazak halkına minnettarız" dedi.

Kaza ile İlgili Detaylar

Olayda 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin kurtulduğu bilgisi verildi. Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, yaralılardan 2'sinin durumunun iyi olduğunu, diğerinin ise ağır olduğunu belirtti.

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak, trajik kazadan sonra büyük bir üzüntü yarattı. Kırgızistan, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçaktan yaralı kurtulan 3 Kırgızistan vatandaşı, başkent Bişkek'e getirildi. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov (sağda), hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.