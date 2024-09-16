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Kazakistan'dan AB'ye Petrol İhracatı Artışı

Kazakistan, AB'ye petrol ihracatını artırma vaadinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tokayev, işbirliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:04
Kazakistan'dan AB'ye Petrol İhracatı Artışı

Kazakistan, Avrupa Birliği'ne Petrol İhracatını Artırma Hedefinde

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yurt dışına gönderilen petrolün %70'inin Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edildiğini belirtti. Bu oranın artırılmasıyla küresel enerji açığının azaltılmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını açıkladı.

Almanya ile İşbirliğine Yeni Adımlar

Tokayev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Astana'da gerçekleştirilen "Kazakistan-Almanya İş Forumu"na katıldı. Forumda, iki ülke arasında toplam değeri 55 milyar dolar olan 66 ortak yatırım projesinin detayları üzerinde mutabakata varıldığına dikkat çekti.

Alman Kalitesi, Kazakistan'da Üretim Yapacak

Cumhurbaşkanı Tokayev, "Alman işletmelerinin 'Alman kalitesiyle Kazakistan'da üretilmiştir' sloganı ile üretimlerini yerelleştirmesini dört gözle bekliyoruz," dedi. Ayrıca enerji sektörünün işbirliğindeki kritik rolünden bahsetti ve Kazakistan'ın Avrasya'nın en büyük ikinci petrol rezervine sahip olduğunu hatırlattı.

İhracat Hedefleri ve Enerji Açığı ile Mücadele

Tokayev, "Ülkemiz, petrol ihracatını artırmaya ve küresel enerji açığının azaltılmasına yardımcı olmaya tamamen hazır," diyerek güçlü bir mesaj verdi.

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