Kazakistan'dan Gaziantep'e Okul Desteği: Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Kazakistan'dan Gaziantep'e Önemli Destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından yapımı üstlenilen 32 derslikli ilkokulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kazakistan Büyükelçisi'nin Açıklamaları

Temel atma töreni Nurdağı'ndaki Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yapıldı. Törende konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, ilçede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 6 Şubat'ta yaşanan depremin hemen ardından Gaziantep'e geldiklerini belirten Sapiyev, "Depremin ne kadar şiddetli olduğunu ve kardeşlerimizin acı çektiğini gördük. Acıyı kardeşlerimizle paylaşmak istedik; bu bizim kardeşlik borcumuzdur." dedi.

Okul Yapımının Amaçları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatlarıyla okul inşaatına başlandığını vurgulayan Sapiyev, “Okul, kardeş Türkiye'mize hep hayır getirsin, hayırlı uğurlu olsun” diyerek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını umduğunu dile getirdi.

Gaziantep Valisi'nin Mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise okulun gelecekte kardeşlik ve dostluğun sembolü olacağını belirterek, "Kazak kardeşlerim bana bu okulu yaptırdı, önüne de bu iki Kazak çadırını koydu" ifadelerini kullandı ve Kazak dostluğunun değerine vurgu yaptı.

Eğitim İçin Modern Bir Yapı

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise okulun sadece bir bina değil, aynı zamanda modern eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı olacağının altını çizerek, “32 derslikli ilkokul, 4 derslikli ana sınıfı ve 2 derslikli özel eğitim sınıflarını içeriyor. Ayrıca bilim ve sanat uygulamaları için mekanlar, kapalı spor salonu ve konferans salonu bulunacak.” ifadelerini kullandı.

Törende Kimler Vardı?

Törene, KKTC'nin Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve birçok öğretmen ile öğrenci katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından yapımı üstlenilen 32 derslikli okulun temel atma töreni düzenlendi. Törene Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (sol), Gaziantep Valisi Kemal Çeber (ortada), Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas (sağ) hazır bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından yapımı üstlenilen 32 derslikli okulun temel atma töreni düzenlendi. Törene Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (sol), Gaziantep Valisi Kemal Çeber (ortada), Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas (sağ) hazır bulundu.