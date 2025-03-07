Kazakistan Havalimanında Rehin Alma Olayı: Cesur Yolcu Zanlıyı Gözaltına Aldı

Kazakistan'da bir yolcunun, bıçaklı zanlının rehin aldığı havalimanı çalışanını kurtarması sonrası Cumhurbaşkanı Tokayev'den ödül talimatı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:44
Kazakistan Havalimanında Rehin Alma Olayı: Cesur Yolcu Zanlıyı Gözaltına Aldı

Kazakistan Havalimanında Rehin Alma Olayı

Kazakistan'da, Almatı Uluslararası Havalimanı'nda bir havalimanı çalışanını rehin alan şüpheli, cesur bir yolcunun müdahalesi sonucu polisin eline geçti.

Olayın Detayları

Olay, iç hatlar terminaline gelen bir kişinin bıçakla kadın görevliyi rehin almasıyla başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, zanlının yolculara tehditler savurduğu görülüyor. Havalimanı güvenlik ekiplerinin olaya müdahalesi yetersiz kalırken, bölgeye derhal güvenlik güçleri sevk edildi.

Bir yolcu, zanlının rehin aldığı kadın çalışanla yer değiştirme isteğini kabul etti. Bu sırada, ani bir hamleyle yolcu, zanlının elindeki bıçağı almayı başardı ve ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililerden Açıklama

Havalimanından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.45 civarında kimliği belirsiz bir kişinin iç hatlar terminaline geldiği ve havalimanı görevlisinin belgeleri göstermesi gerektiği talebine karşılık görevliyi bıçakla tehdit ettiği belirtildi. Şahsın polis ekiplerince gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev’den Teşekkür ve Öneri

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in olayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Tokayev, havalimanı görevlisini rehin alan şahsı etkisiz hale getiren yolcuya cesareti ve becerisinden dolayı devlet ödülü verilmesi talimatını verdi.

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