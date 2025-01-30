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Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Amankul, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:15
Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Amankul, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Amankul, Yılın Kareleri Oylamasında

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023 yılına ait düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sağlam bir kültürel etkileşim ve iş birliğinin önemli bir parçası olarak değerlendirilen bu etkinlik, Anadolu Ajansı aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşarak, farklı bakış açılarıyla yılın en etkileyici fotoğraflarını ortaya koyma fırsatı sunuyor.

Amankul'un katılımı, Kazakistan'ın kültürel ve sosyal dinamiklerinin uluslararası platformlarda tanıtılması açısından büyük bir anlam taşıyor. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bu tür etkinlikler, fotoğraf sanatını ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ve günlük yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ve günlük yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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