Kazakistan, Kars'ta Kış-2025 Tatbikatından Görüntüler Paylaştı

Kazakistan, Askeri Tatbikatı Sosyal Medyada Paylaştı

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kars'ta düzenlenen Kış-2025 tatbikatına katılan Kazak askerlerinin görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, tatbikatta görev alan askerlerin gerçekleştirdiği operasyonların detaylarına yer verildi.

Çetin Kış Şartlarında Eğitim

Tatbikat, çetin kış şartlarında askerlerin savaş hazırlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Açıklamada, Kazakistan Kara Kuvvetlerinin operasyonel ekibinin tatbikatta yer aldığı belirtilerek, "Askerler, dağlı ve karlı bölgede 'savaş operasyonları' gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.

Uluslararası Katılım

Kış-2025 tatbikatına, Kazakistan'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, ABD, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Pakistan gibi farklı ülkelerden toplamda 2 bine yakın asker katıldı. Açıklamada, Kazakistanlı askerlerin tatbikatta komuta noktalarında karar alma süreçlerinde aktif rol aldığı vurgulandı. Subayların görevinin, aşırı kış koşullarına uygun pratik eylemler planlamak ve önlemler geliştirmek olduğu ifade edildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak askerlerin de katılımıyla Kars'ta düzenlenen Kış-2025 tatbikatından görüntüler paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, tatbikatta yer alan Kazak askerlerin gerçekleştirdiği operasyonların görüntülerine yer verildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak askerlerin de katılımıyla Kars'ta düzenlenen Kış-2025 tatbikatından görüntüler paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, tatbikatta yer alan Kazak askerlerin gerçekleştirdiği operasyonların görüntülerine yer verildi.