Kazakistan Meclisi'nden Türkistan'a Özel Statü: Tarihi Kente Yeni Bir Kimlik Kazandırıyor

Kazakistan Meclisi'nden Tarihi Karar

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis, Türk dünyasının manevi başkenti olarak kabul edilen Türkistan kentine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu bu önemli kent, artık Kazakistan'ın 'manevi, tarihi, kültürel ve turizm merkezi' olarak tanımlanacak.

Yasa Tasarısının Detayları

Kazakhstan Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Meclis'in haftalık genel oturumunda yasa tasarısını tanıttı. Yasa ile birlikte Türkistan'daki tarihi ve kültürel mirasın korunması sağlayacak önlemler de getirildi. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin özgünlüğünü korumak amacıyla çevresindeki yapılaşma ciddi şekilde sınırlandırılacak. Türbe bölgesinde bu alanın ruhuna aykırı binalara izin verilmeyecek.

Turizm ve Ekonomi İçin Yenilikler

Ayrıca, Türkistan'da el sanatı yapan zanaatkarların masrafları yerel bütçeden karşılanacak. Türkistan Valiliği'nin yetkileri de genişletilecek.

Milletvekili Temir Kırıkbayev'in Açıklamaları

Milletvekili Temir Kırıkbayev, bu yasa tasarısıyla Türkistan'ın manevi statüsünün güçlendirilmesinin yanı sıra tarihi dokusunun korunmasının, turistik cazibesinin artırılmasının ve bölgenin sosyoekonomik kalkınmasının teşvik edilmesinin amaçlandığını vurguladı. Kırıkbayev, 2023 yılı itibarıyla Türkistan'a 1,5 milyondan fazla turistin geldiğine dikkat çekerek, "Bu yasa ile 5-10 yıl içinde Türkistan, kültürel özgünlüğünü koruyan modern bir kente dönüşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa Tasarısının Geleceği

Yasa tasarısının, Parlamentonun üst kanadı Senatodan da onay alması durumunda, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'te "Türk dünyasının manevi başkenti", Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yer aldığı Türkistan kentine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Kentteki tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra manevi yapıların kutsallığı da korunacak. Fotoğrafta, Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yer alıyor.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'te "Türk dünyasının manevi başkenti", Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yer aldığı Türkistan kentine özel statü verilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Kentteki tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra manevi yapıların kutsallığı da korunacak. Fotoğrafta, Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yer alıyor.