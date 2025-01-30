Kazakistan Milletvekili Abzal Kuspan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ile Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal Kuspan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Kazakistan ve dünya genelindeki etkileyici fotoğrafların bir araya geldiği önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Kuspan, oylama sürecinde Anadolu Ajansı'na destek vererek, fotoğraf sanatının toplum üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Oylamanın uluslararası boyutu ve katılımcıların sunmuş olduğu eserler, fotoğraf sanatının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bu oylama, sadece yıla damgasını vuran olayların belgeselini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda fotoğraf sanatçılarına uluslararası platformda kendilerini kanıtlama imkânı da tanıyor.

Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ve Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal Kuspan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ve Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal Kuspan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.