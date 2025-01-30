DOLAR
35,76 0,09%
EURO
37,32 -0,16%
ALTIN
3.209,39 -1,17%
BITCOIN
3.764.452,58 -0,76%

Kazakistan Milletvekili Abzal Kuspan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Kazakistan Milletvekili Abzal Kuspan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:25
Kazakistan Milletvekili Abzal Kuspan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ile Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal Kuspan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Kazakistan ve dünya genelindeki etkileyici fotoğrafların bir araya geldiği önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Kuspan, oylama sürecinde Anadolu Ajansı'na destek vererek, fotoğraf sanatının toplum üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Oylamanın uluslararası boyutu ve katılımcıların sunmuş olduğu eserler, fotoğraf sanatının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bu oylama, sadece yıla damgasını vuran olayların belgeselini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda fotoğraf sanatçılarına uluslararası platformda kendilerini kanıtlama imkânı da tanıyor.

Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ve Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal...

Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ve Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal Kuspan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ve Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal...

Kazakistan Parlamentosu Meclis Milletvekili ve Mevzuat ve Yargı Reformu Komitesi Üyesi Abzal Kuspan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Isıtma Kazanı Patladı: 1 Ölü, 10 Yaralı
2
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
4
Kilis'te 2,156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi
5
Adana'daki Hükümlüler Sertifikalı Meslek Sahibi Olma Fırsatı Buluyor
6
Erzurum'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
7
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi