Kazakistan: Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Seyahatinde Uyarı

Kazakistan'dan Seyahat Uyarısı

Kazakistan, Orta Doğu'da artan gerilimler sebebiyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda resmi bir uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki durum istikrara kavuşuncaya kadar bu ülkelerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz," dedi. Bakanlık, İsrail ve Lübnan'da bulunan vatandaşlarının ise evlerinden çıkmamalarını ve mevcut güvenlik önlemlerine harfiyen uymalarını önerdi.

Ayrıca, vatandaşların güncel haberleri takip etmeleri ve yerel büyükelçilikleriyle iletişimde kalmaları da vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerde bulunan Kazakistan vatandaşları ve ailelerinin acil durumlarda zamanında bilgi alabilmesi için büyükelçiliklerde acil iletişim hatlarının açık olduğunu duyurdu.