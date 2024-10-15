Kazakistan ve Ermenistan Liderlerinden İşbirliği Mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslar için Astana'ya gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ile bir araya geldi.

Resmi Karşılama Töreni Düzenlendi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Haçaturyan için resmi bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Tokayev ve Haçaturyan, ikili ilişkileri güçlendirmek için önemli konuları görüştüler.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Görüşmede ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik, tarım, maliye, dijitalleşme ile kültür alanında işbirliğinin artırılmasına yönelik adımlar ele alındı. Tokayev, Kazak-Ermeni ilişkilerini daha kaliteli bir düzeye taşımak istediklerini belirtti.

Tokayev, "Kazakistan için Ermenistan güvenilir ve kanıtlanmış bir ortak. İkili ilişkilerin her alanda ilerici bir şekilde gelişmesi bizim için büyük bir öneme sahip," dedi.

Karşılıklı İlişkilerin İleriye Taşınması

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Kazakistan ile işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını dile getirerek, "Kazakistan bizim için güvenilir dost bir ortaktır. Ekonomik ilişkilerimizin başarılı gelişimini vurgulamak isterim. Dostluğumuzun uzun ömürlü olacağından eminim," şeklinde konuştu.

Bölgesel Barışa Katkı Sağlama Vurgusu

Görüşmede ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Tokayev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması yapılmasına yönelik müzakereler için Almatı platformunu desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.