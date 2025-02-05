Kazakistan ve Gürcistan Başbakanları Orta Koridor'da İşbirliğini Görüştü

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı kapsamında işbirliği imkanlarını görüştü. Görüşme, Bektenov'un, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Astana'ya gelen Kobakhidze ile bir araya gelmesiyle gerçekleşti.

İki lider, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra ulaştırma, lojistik, petrol ve petrol ürünlerinin taşımacılığı, dijital teknolojiler, tarım, turizm gibi konular üzerinde detaylı değerlendirmelerde bulundu. Bektenov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Gürcistan ile işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini vurguladı.

Bektenov, ikili ilişkilerin dinamik bir şekilde geliştiğine dikkat çekerek, karşılıklı ticaret hacmini artırma amacıyla bir ortak komisyon kurulması çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun transit ve yük taşımacılığındaki potansiyelinin artırılmasının önemine değindi.

Bektenov, "Orta Koridor'un yıllık geçiş kapasitesinin 2027 yılına kadar 10 milyon tona ulaşması bekleniyor. 2024 itibarıyla bu koridor üzerinden taşınan yük hacminin %62 artarak 4,5 milyon tona ulaşması öngörülüyor," ifadesini kullandı.

Kobakhidze, Kazakistan ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade ederken, yaptığı bu ilk ziyaretinin, ekonomik ve kültürel etkileşimi geliştirme amacına sahip olduğunu belirtti. "Devletlerimiz arasında çeşitli işbirliği alanlarında önemli başarılar elde edildi. Kazakistan ile kapsamlı bir ortaklık geliştirme niyetindeyiz," dedi.

Görüşmede ayrıca, Kazak petrolünün BTC boru hattı üzerinden dünya pazarına nasıl taşınacağı konuları da tartışıldı. Kazakistan tarafı, BTC üzerinden taşınan petrol miktarını mevcut 1,4 milyon tondan 2,2 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.