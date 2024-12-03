DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,58 -0,29%
ALTIN
2.949,04 0%
BITCOIN
3.294.536,61 0,83%

Kazakistan ve İran Dışişleri Bakanları Tahran'da Bir Araya Geldi

Kazakistan ve İran dışişleri bakanları, Tahran'da ekonomi ve iş birliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:25
Kazakistan ve İran Dışişleri Bakanları Tahran'da Bir Araya Geldi

Kazakistan ve İran Dışişleri Bakanları Tahran'da Bir Araya Geldi

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nurtleu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 28. Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'da bulunduğu esnada İranlı mevkidaşıyla görüştü.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel güncel konuların yanı sıra Kazakistan ile İran arasında ulaştırma, lojistik ve ortak yatırım projeleri çerçevesinde iş birliği değerlendirmeleri yapıldı. Bakan Nurtleu, İran ile ikili ticari iş birliğini artırmak istediklerini vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda daha spesifik önlemlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Nurtleu, gelecek dönemde Kazakistan'dan İran'a bir üst düzey ziyaretin planlandığını ifade ederek, bu adımın Astana ile Tahran arasındaki ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi. Öte yandan, Bakan Erakçi de iki ülke arasındaki büyük potansiyeli tam olarak kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutası Türkiye'ye Devredildi
7
Hakan Fidan ve Eymen es-Safedi, Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Telefonla Temas Kurdu

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı