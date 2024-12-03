Kazakistan ve İran Dışişleri Bakanları Tahran'da Bir Araya Geldi

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nurtleu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 28. Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'da bulunduğu esnada İranlı mevkidaşıyla görüştü.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel güncel konuların yanı sıra Kazakistan ile İran arasında ulaştırma, lojistik ve ortak yatırım projeleri çerçevesinde iş birliği değerlendirmeleri yapıldı. Bakan Nurtleu, İran ile ikili ticari iş birliğini artırmak istediklerini vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda daha spesifik önlemlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Nurtleu, gelecek dönemde Kazakistan'dan İran'a bir üst düzey ziyaretin planlandığını ifade ederek, bu adımın Astana ile Tahran arasındaki ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi. Öte yandan, Bakan Erakçi de iki ülke arasındaki büyük potansiyeli tam olarak kullanmaya hazır olduklarını belirtti.