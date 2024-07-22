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Kazakistan ve İran Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri güçlendirme üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:11
Kazakistan ve İran Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Kazakistan ve İran Liderlerinden Yeni İşbirliği Adımları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bugün bir telefon görüşmesi yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Başarılar Diledi

Görüşme sırasında, Cumhurbaşkanı Tokayev, Pezeşkiyan’ı cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği zafer nedeniyle tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Karşılıklı İstekler ve İşbirliği Alanları

İki lider, Kazakistan ve İran arasında özellikle ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin arttırılması yönünde karşılıklı isteklerini teyit etti. Ayrıca, bölgesel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunarak işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını vurguladılar.

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