DOLAR
34,26 0,13%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.034,86 -0,4%
BITCOIN
2.443.670,02 -2,51%

Kazakistan ve Moğolistan Arasında Tarihi Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Kazakistan ve Moğolistan, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine taşımak için ortak deklarasyon imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:06
Kazakistan ve Moğolistan Arasında Tarihi Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Kazakistan ile Moğolistan Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için gittiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelerek iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulmasına yönelik önemli bir adım attı. İki lider, bu amaç doğrultusunda bir 'ortak deklarasyon' imzaladı.

Resmi Tören ve Görüşmeler

Ulan Batur'daki Suhe Batur alanında düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından liderler, önce baş başa ardından da geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Tokayev, Moğolistan ile uzun yıllara dayanan tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu vurgulayarak, bu stratejik ortaklığın iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Tokayev, Kazakistan ve Moğolistan'ın tarihi ilişkilerini referans göstererek, işbirliklerinin son yıllarda dinamik bir şekilde geliştiğini belirtti. İmakladıkları ortak deklarasyon sayesinde ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını açıklayan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ise, Kazakistan'ın Orta Asya'daki ilk stratejik ortağı olduklarını ifade etti.

Ticaret Hedefleri ve Ekonomik İşbirliği

Tokayev, önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda çeşitli sektörlerde işbirliğini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi. İki ülke arasında tarım, sanayi, ulaştırma, enerji gibi alanlarda ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik 11 belge de imzalanarak tarihi bir adım atılmış oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında geldiği...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh (solda) tarafından törenle karşılandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında geldiği...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh (solda) tarafından törenle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Askıya Alındı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
5
Gürz-24 Operasyonu'nda İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Erzurum'da Babasını Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis İstemi
7
Almanya'dan İran'a Sert Tepki: Cemşid Şarmehd İdam Edildi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek