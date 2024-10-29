Kazakistan ve Moğolistan Arasında Tarihi Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Kazakistan ile Moğolistan Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için gittiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelerek iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulmasına yönelik önemli bir adım attı. İki lider, bu amaç doğrultusunda bir 'ortak deklarasyon' imzaladı.

Resmi Tören ve Görüşmeler

Ulan Batur'daki Suhe Batur alanında düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından liderler, önce baş başa ardından da geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Tokayev, Moğolistan ile uzun yıllara dayanan tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu vurgulayarak, bu stratejik ortaklığın iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Tokayev, Kazakistan ve Moğolistan'ın tarihi ilişkilerini referans göstererek, işbirliklerinin son yıllarda dinamik bir şekilde geliştiğini belirtti. İmakladıkları ortak deklarasyon sayesinde ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını açıklayan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ise, Kazakistan'ın Orta Asya'daki ilk stratejik ortağı olduklarını ifade etti.

Ticaret Hedefleri ve Ekonomik İşbirliği

Tokayev, önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda çeşitli sektörlerde işbirliğini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi. İki ülke arasında tarım, sanayi, ulaştırma, enerji gibi alanlarda ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik 11 belge de imzalanarak tarihi bir adım atılmış oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh (solda) tarafından törenle karşılandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), resmi ziyaret kapsamında geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh (solda) tarafından törenle karşılandı.