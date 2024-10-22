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Kazakistan ve Özbekistan Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Kazakistan ve Özbekistan 352 milyon dolarlık ortak projeler için 76 belge imzaladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:50
Kazakistan ve Özbekistan Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Kazakistan ve Özbekistan Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Kazakistan ile Özbekistan, bölgeler arası iş birliğini artırmak amacıyla toplam değeri 352 milyon dolar olan 76 belge imzaladı. Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu imzaların Kazakistan-Özbekistan 4. Bölgelerarası İş Birliği Forumu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Forum Detayları

Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen foruma, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlık etti. Ayrıca, iki ülkenin sınır komşusu olan eyaletlerin valileri, bakanlar ve iş dünyasından yaklaşık 200 temsilci de katıldı.

Görüşülen Konular

Forum kapsamında, iki ülkenin sınır bölgeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaretin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Ayrıca sanayi, su kaynakları, enerji, ulaştırma, taşımacılık ve gaz endüstrisi gibi konular masaya yatırıldı.

Karşılıklı Ticaret Hacmi

Kazakistan Başbakanı Bektenov, bu yılın ilk sekiz ayında iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bektenov, "Kazakistan ve Özbekistan'ın her sektörde ortak çalışması için geniş perspektifleri var." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu forumun Orta Asya bölgesinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağı umudunu dile getirdi.

Özbekistan Başbakanı'nın Değerlendirmesi

Özbekistan Başbakanı Aripov ise, "Bölgeler arası işbirliğinin geliştirilmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin öncelikli yönünü oluşturuyor." dedi. Aripov, son yedi yıl içinde karşılıklı ticaretin 2,5 kat arttığını ve Özbekistan'da 1000'den fazla Kazak şirketinin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

İmzalanan Belgeler

Forum çerçevesinde, daha önce en üst düzeyde imzalanan enerji, madencilik ve jeoloji sektörlerinde ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik belgeler ile birlikte toplamda 76 belge imzalandı. Bu belgelerin toplam değeri ise 352 milyon dolar olarak belirlendi.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde "Kazakistan-Özbekistan 4.Bölgelerarası İşbirliği Forumu"...

Özbekistan'ın Semerkant kentinde "Kazakistan-Özbekistan 4.Bölgelerarası İşbirliği Forumu" düzenlendi. Foruma Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (solda) ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov (sağda) başkanlığında iki ülkenin sınırdaş eyaletlerinin valileri, bakanlar ve iş dünyasından yaklaşık 200 temsilci katıldı.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde "Kazakistan-Özbekistan 4.Bölgelerarası İşbirliği Forumu"...

Özbekistan'ın Semerkant kentinde "Kazakistan-Özbekistan 4.Bölgelerarası İşbirliği Forumu" düzenlendi. Foruma Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (solda) ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov (sağda) başkanlığında iki ülkenin sınırdaş eyaletlerinin valileri, bakanlar ve iş dünyasından yaklaşık 200 temsilci katıldı.

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