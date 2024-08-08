Kazakistan ve Özbekistan Arasındaki Stratejik İlişkiler Derinleşiyor

Kazakistan ve Özbekistan İlişkilerini Güçlendiriyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülkenin Devletlerarası Yüksek Konseyi'nde "Kazak-Özbek ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin kararını" imzalayarak önemli bir anlaşmaya imza attılar.

Resmi Tören ve Görüşme

Tokayev, resmi ziyaret çerçevesinde Astana’da Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle karşıladı. Törenden sonra iki lider, ilişkilerin daha da güçlenmesi için karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Anlaşmanın Önemi

Tokayev, bu tarihi ziyaretin müttefikler arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Mirziyoyev de yaptığı açıklamada, bu ziyaretin hem kardeş hem de komşu halklar arasında stratejik ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacağını kaydetti.

İşbirliğinin Gelişimi

Liderler, Kazak-Özbek işbirliğinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda sürekli büyüdüğüne dikkat çekti. Tarım, enerji, ulaştırma ve kültürel işbirliği gibi konularda peş peşe imzalanan belgelerle bu ilişkilerin arttığını ifade ettiler.

Ödül Töreni ve İşbirlikleri

Tokayev, Mirziyoyev’e Kazakistan’ın en yüksek devlet ödülü Altın Kıran (Altın Kartal) Nişanı’nı takdim ederek ona duyduğu saygıyı ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunan Mirziyoyev’in bu çabasının altı çizildi.

Ali Şir Nevai Heykelinin Açılışı

Resmi görüşmelerin ardından, Tokayev ve Mirziyoyev, Özbek şair Ali Şir Nevai’nin heykelinin açılışını gerçekleştirdiler. Tokayev, iki halkın ortak tarih ve değerlere sahip olduğunu belirterek, Nevai’nin eserlerinin tüm Türk milletinin manevi hazinesi olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev ise, bu açılışın halklar arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendireceğini dile getirerek, "Ortak tarihimize ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız" dedi.

İki lider ayrıca, videokonferans yoluyla iki ülkenin üniversiteleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar attı.

Böylece Kazakistan ve Özbekistan, işbirliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir döneme girmiş oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda), resmi ziyaret kapsamında başkent Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle ağırladı.