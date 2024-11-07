Kazakistan ve Rusya Arasında Stratejik Ortaklık Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Lavrov'u Kabul Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İlişkilerde Dostluk ve Ortaklık Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokayev, görüşme sırasında Kazakistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık çerçevesinde dinamik bir şekilde geliştiğini belirtti.

Putin'in Ziyareti Hazırlıkları

Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ay sonu Kazakistan’a yapacağı ziyarete ciddi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Yaklaşan ziyaret, stratejik ortaklığımıza ve ittifakımıza ilave ivme kazandıracaktır.” şeklinde konuştu.

Bölgesel ve Uluslararası Konuların Değerlendirilmesi

Görüşme sırasında, taraflar çok taraflı kuruluşlar ve entegrasyon birlikleri içindeki etkileşim de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konuları ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), Astana’da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u (solda) kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda), Astana’da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u (solda) kabul etti.