Kazakistan ve Rusya'dan Bölgesel Güvenlik İşbirliği Toplantısı

Kazakistan ve Rusya'dan Önemli Güvenlik Görüşmesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, başkent Astana'da bölgesel güvenlik alanında işbirliğini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in Şoygu'yu kabul ettiği ve görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Tokayev, 'Bu ziyaretin, işbirliğimizin derinleşmesi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum.' dedi.

Ayrıca, Tokayev, ikili ekonomik ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirterek, 'Rusya şu anda Kazakistan ekonomisinin ana yatırımcılarından biri.' ifadesini kullandı. Güvenlik alanındaki işbirliğine de değinen Tokayev, 'Bu ziyaret, işbirliğimizde neler yapıldığını bir kez daha gözden geçirmek için iyi bir fırsat.' diye ekledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ise, bölgesel güvenlik konularında Tokayev’e teşekkür ederek, Rusya ve Kazakistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi birçok yapıda da aktif çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, temaslarda bulunmak üzere başkent Astana’ya gelen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’yu kabul etti. Görüşmede, Kazakistan ile Rusya arasında güvenlik alanında etkileşimin artırılması ve bölgesel güvenliğin çeşitli alanlarında işbirliği yapılması konuları ele alındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, temaslarda bulunmak üzere başkent Astana’ya gelen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’yu kabul etti. Görüşmede, Kazakistan ile Rusya arasında güvenlik alanında etkileşimin artırılması ve bölgesel güvenliğin çeşitli alanlarında işbirliği yapılması konuları ele alındı.