Kazakistan ve Tacikistan, Orta Asya'nın Çıkarlarını Önceliklendirdi

Duşanbe görüşmesinde bölgesel işbirliği ve denge vurgusu

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Tacikistan'ın daveti üzerine ülkenin başkenti Duşanbe'ye çalışma ziyareti düzenledi.

Ziyarette Nurtleu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi. Rahman, Tacik-Kazak stratejik ortaklığı ve ittifakının güçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgesel işbirliğini derinleştirmeye yönelik girişimlerini desteklediklerini ifade etti.

Görüşmede taraflar, Orta Asya bölgesinin birliğinden ve komşular arasında dengeli, öngörülebilir ilişkiler kurulmasından yana olduklarını teyit ederek bölgesel çıkarların her zaman ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Rahman, 21. yüzyılda Orta Asya'nın kalkınmasını hedefleyen "Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması"'nı imzaladı. Anlaşmanın Tacikistan tarafından da onaylanması, bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmada yeni bir aşamayı başlatan tarihi bir adım olarak nitelendirildi.

Hatırlatmak gerekirse, 26 Ağustos'ta Astana'yı ziyaret eden Tacikistan Parlamentosu üst kanadı Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edilmişti.

